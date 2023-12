Lo scorso mese di novembre Vivo ha presentato in Cina la sua ultima Serie di punta Vivo X100 , ed ha subito riscontrato un’ottima risposta da parte ... (optimagazine)

Dimensity 9400 audace come il 9300, MediaTek mette la freccia su Qualcomm

A fine novembre è girata la notizia sui surriscaldamenti dell'unica linea che finora ha sposato l'all in , la serie; MediaTek ha difeso la sua scelta puntando il dito contro le condizioni ...

Vivo X100 Pro in Italia L'azienda starebbe cercando di tornare nel nostro Paese DDay.it

vivo X100 e x100 Pro arrivano finalmente in tutto il mondo Cellulare Magazine

Per sfidare il nemico Qualcomm, quest'anno MediaTek ha scelto di fare a meno dei compromessi. Tra gli otto core del MediaTek 9300, il top di gamma per fine 2023 e buona parte del 2024, non ci sono Cor ...

Vivo X100 e X100 Pro, l'ora della verità per il MediaTek Dimensity 9300

I nuovissimi Vivo X100 e Vivo X100 Pro sono ufficialmente disponibili in versione global, il primo vero test sul campo per il processore MediaTek Dimensity 9300 ...