“Vivo per miracolo” Terribile incidente per il famoso italiano | le sue condizioni

Steven Basalari è rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale a Miami, in Florida. Fortunatamente il noto proprietario della discoteca ... (thesocialpost)

Domani una fiaccolata per ricordare Leone - il gatto scuoiato vivo

Una fiaccolata per ricordare Leone, ma soprattutto per chiedere giustizia per quel gattino che, nei giorni scorsi, è stato ritrovato in strada, ad ... (feedpress.me)