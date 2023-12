Vivendi | possibile vendita a terzi della quota TIM

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 18 dicembre 2023) (Adnkronos) – Il conglomerato francesesarebbe in fase di valutazione delle opzioni per la sua partecipazione del 24% in Telecom Italia, con unache potrebbe segnare un importante cambiamento nell’organizzazione dell’azienda. Secondo quanto riportato da Bloomberg,avrebbe esplorato le diverse possibilità riguardo alla suanell’impresa italiana, attualmente valutata circa 1,3 miliardi di euro. Questo valore rappresenta una significativa diminuzione rispetto al 2016, quandoha acquistato la partecipazione per quasi 4 miliardi di euro. Questa potenzialearriva in un momento in cuiha annunciato da poco la sua intenzione di riorganizzarsi, dividendo l’azienda in tre parti distinte. Questa ...