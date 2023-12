Vittima di agguato commissionato dal suo ex | parla prima del processo | “La mia battaglia nel nome di Giulia”

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Martina Mucci, 32 anni, nel febbraio scorso aggredita su ordine del compagno che aveva lasciato. “Ringrazio di essere vita e ora mi batto per le altre”

'Sto combattendo anche per Giulia Cecchettin'. Lo ha dichiarato di fronte al tribunale di Prato Martina Mucci, la donna pratese di 29 anni che nel febbraio scorso è statadi unsotto la sua abitazione, un'azione che sarebbe stata ordita dal suo ex compagno Emiliano Laurini, oggi imputato assieme ad altre due persone davanti al gup nel procedimento che ...

Inizia il processo con rito abbreviato per i tre imputati. Le accuse sono lesioni, deformazione permanente, rapina aggravata. Martina: «Sto combattendo anche per Giulia Cecchettin» ...