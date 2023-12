(Di lunedì 18 dicembre 2023) Alla finemaratona per approvare gli emendamenti restano soprattutto i correttivi del governo e le assunzioni nei ministeri. Gli azzurri vanno in difficoltà sulla casa, la Lega deve puntare sulle piccole opere (e sul pellet). E per una volta le opposizioni hanno dato segno di unità

Veicoli elettrici nella corsia di sorpasso: chi vincerà la gara

È troppo presto per decretareLa spinta globale per ridurre la dipendenza dai motori a combustione tradizionali, l'innovazione nei software e nella tecnologia delle batterie per VE ...

Vincitori e vinti della manovra. Smacco a Forza Italia sul Superbonus. Salvini incassa i soldi per il Ponte (di A. Pira) L'HuffPost

Meglio una guerra senza vinti e vincitori laRegione

Concorsi scuola 2023: non ci saranno idonei, solo vincitori. Dopo 6 mesi un nuovo concorso

fermo restando il diritto dei vincitori, come individuati al comma 1, all’immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle ...

Vincitori e vinti della manovra. Smacco a Forza Italia sul Superbonus. Salvini incassa i soldi per il Ponte

Alla fine della maratona per approvare gli emendamenti restano soprattutto i correttivi del governo e le assunzioni nei ministeri. Gli azzurri vanno in ...