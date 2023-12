Vigilia e pranzo di Natale 2023 | 5 ricette per le festività

Leggi su today

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Cosa portare in tavola, durante le, per assaporare gusti ricercati e sofisticati? Come poter realizzare piatti di alta cucina, direttamente a casa, anche senza attrezzature particolari? E sperimentaretipiche di ristoranti stellati è davvero un’impresa impossibile? A queste e...