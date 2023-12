VIDEO – Milan-Monza 3-0 | Serie A | gol e highlights della partita

Leggi su inter-news

(Di lunedì 18 dicembre 2023), anticipo mattutinosedicesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 3-0: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Giuseppe Meazza dio. IN SCIOLTEZZA –3-0 nell’anticipo mattutinosedicesima giornata diA. Contro unarrendevole ilsi rilancia in campionato a otto giorni dalla sconfitta nel recupero con l’Atalanta. Bastano due minuti e quaranta secondi a Tijjani Reijnders per andare in progressione centrale, entrare in area e segnare l’1-0. A metà primo tempo si fa male Tommaso Pobega, entra per mancanza di ...