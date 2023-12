Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 dicembre 2023)DEL18 DICEMBREORE 1935 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA IN CARRAGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRAFIUMICINO ETERAMO SUL TRATTO URBANO SI RALLENTA TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LAFIUMICINO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA COLOMBO E VIA ISACCO NEWTON DIREZIONE FIUMICINO SI STA IN CODA IN VIA C COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A CAMPO DI CARNE ALTEZZA VIA GENIO CIVILE DIREZIONE ANZIO MENTRE IN VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral