Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2023 ore 19 | 15

(Di lunedì 18 dicembre 2023)DEL18 DICEMBREORE 1905 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA NOMENTANA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTENRNA SI STA IN CODA TRAFIUMICINO ETERAMO CODE SUL TRATTO URBANO TRA LA TANGENZIALE EST ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE PERCORRENDO LAFIUMICINO CODE TRA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E VIA ISACCO NEWTON NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRANDE RACCORDO E LA GIUSTINIANA DIREZIONE VITERBO IN VIA FLAMINIA SI RALLENTA ALTEZZA PRIMA PORTA DIREZIONE CASTELNUOVO DI PORTO MENTRE IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALTEZZA SETTEGANI DIREZIONE MONTEROTONDO Servizio fornito da Astral