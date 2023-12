Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 dicembre 2023)DEL18 DICEMBREORE 16,20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRE INCIDENTI IN CARREGGIATA INTERNA GENERANO CODE TRAL E USCITE CASSIA E SALARIA, RIMANENDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA ED APPIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRAFIUMICINO ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LE USCITE PONTINA E PRENESTINA CODE SUL TRATTO URBANO ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LAFIUMICINO CODE TRA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E VIA ISACCO NEWTON DIREZIONE FIUMICINO TRAFFICO RALLENTATO IN VIA NETTUNENNSE TRA CECCHINA E PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI ...