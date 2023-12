Veronica Peparini e Andrea Muller parlano della gravidanza | il rischio ancora non è superato

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 18 dicembre 2023)hanno fatto ritorno sul piccolo schermo per condividere alcuni dettagli e affrontare apertamente le sfide legate alladi lei. La coppia è, infatti, in attesa dell’arrivo di due gemelline, un annuncio che era stato rivelato in anteprima a Verissimo nel novembre scorso. Tuttavia, recentemente si sono presentate delle complicazioni, dando vita a momenti di grande preoccupazione e la paura di perdere una delle due bambine. La coreografa e il ballerino hanno scelto nuovamente per il salotto di Silvia Toffanin per tenere informato il pubblico sull’evoluzione. A differenza delle recenti notizie divulgate daattraverso i social, in cui aveva destato preoccupazione ...