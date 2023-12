Verissimo | Elettra Lamborghini e il desiderio di adottare un bimbo | “Ci ho già provato e non è andata bene | ma sento di avere una vocazione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 dicembre 2023)starebbe prendendo in considerazione l’opzione diun bambino. Ospite a, la cantante ha avuto modo di raccontare a Silvia Toffanin il suo complicato anno, alimentato però dalla sempre più incalzante volontà di accogliere un piccolo all’interno della sua famiglia. L’influencer avrebbe inoltre iniziato un percorso con uno specialista: “Quest’anno è iniziato un po’ difficile, ho avuto un periodo di down. Mi sono fatta aiutare. Sto imparando a conoscere me stessa e a lasciare andare un po’ le cose”, ha dichiarato.ha poi spiegato di essere venuta a conoscenza della storia di una bambina ucraina, che l’avrebbe colpita talmente tanto da aver fatto richiesta per averne la custodia: “Mi ero affezionata moltissimo a una bambina ucraina, pare che sia stata abusata e ...