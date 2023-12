Vercelli, scontro tra due auto: un morto

Ci sono anche due feriti Incidente mortale a. Nellotra due auto è deceduto un uomo di 52 anni mentre due donne hanno riportato ferite da codice giallo. Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche le forze dell'ordine per ...

Vercelli: scontro tra due auto, un morto e due feriti La Sesia | Cronaca

Incidente stradale a Vercelli: un morto e due donne ferite Prima Vercelli

Scontro tra due automobili, un morto a Vercelli

Incidente mortale, questa mattina, in corso Papa Giovanni Paolo II a Vercelli. Per cause ancora in corso di aggiornamento, due automobili si sono scontrate violentemente e a perdere la vita è stato un ...

Vercelli, un morto e due feriti in un incidente stradale

Indicente mortale questa mattina, 18 dicembre 2023, a Vercelli, in corso Giovanni Paolo II in direzione Casale Monferrato.