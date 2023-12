(Di lunedì 18 dicembre 2023) (Adnkronos) – Incidente mortale a. Nellotra dueè deceduto un uomo di 52 anni mentre due donne hanno riportato ferite da codice giallo. Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche le forze dell’ordine per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Vercelli, scontro tra due auto: un morto

Incidente mortale a. Nellotra due auto è deceduto un uomo di 52 anni mentre due donne hanno riportato ferite da codice giallo. Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche le forze dell'ordine per ...

Incidente a Vercelli, scontro tra due auto: un morto Adnkronos

Vercelli: scontro tra due auto, un morto e due feriti La Sesia | Cronaca

Omicidio Primavalle, a Torrevecchia un murales in memoria di Michelle Causo

Un murales in memoria di Michelle Causo, la diciassettenne vittima di femminicidio nello scorso 28 giugno, è stato inaugurato a Roma nel cortile dell’Ater di Torrevecchia, in via Cristoforo Numai. Il ...

Vercelli, scontro tra due auto: un morto

Torino, 18 dic. - (Adnkronos) - Incidente mortale a Vercelli. Nello scontro tra due auto è deceduto un uomo di 52 anni mentre due donne ...