Vercelli | scontro tra due auto | un morto

(Di lunedì 18 dicembre 2023) (Adnkronos) – Incidente mortale a Vercelli. Nello scontro tra due auto è deceduto un uomo di 52 anni mentre due donne hanno riportato ferite da codice giallo. Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche le forze dell'ordine per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto.

Cappuccini in lutto: la vittima dell'incidente è il tabaccaio del rione

Rione Cappuccini in lutto dopo l'incidente che è costato la vita a Michele Minuto, 52 anni: aveva la tabaccheria che si trova nel rione, in via Thaon de Revel, di fronte all'Ufficio Postale, ed è morto.