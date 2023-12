Vendere | riciclare e riparare | tutte le funzioni della nuova piattaforma di Zara

Leggi su amica

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Acquista, vendi, ripara o recupera: queste sono le operazioni che consente ladedicata al pre-owned di. Un progetto lanciato con lo scopo di allungare la vita dei capi del brand e di, nel caso non sia più possibile indossarli, smaltirli o recuperarli nella modalità più sostenibile. Un sfida audace che il colosso del fast fashion, appartenente al gruppo Inditex, ha accettato creando una sezione speciale nel proprio sito web. L’obbiettivo è quello di avvicinarsi sempre più a un sistema di produzione e smaltimento circolare entro il 2025. Buone premesse che fanno sorgere differenti quesiti, molti dei quali di natura sostenibile: come faa far fronte ai costi di tutto ciò?...