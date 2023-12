(Di lunedì 18 dicembre 2023) commenta Per ilsono possibili 'benedizioni diin situazioni irregolari e didello stesso sesso, la cui forma non deve trovare alcuna fissazione rituale da parte delle autorità ...

Oltre 7000 persone hanno partecipato alla quarta edizione del Concerto con i Poveri e per i Poveri , l’iniziativa solidale organizzata in Vaticano ... (danielebartocciblog)

Dal Vaticano arriva il via libera alla benedizione delle coppie omosessuali . Una apertura che supera il divieto dello stesso Papa Francesco di marzo ... (ilfattoquotidiano)

Vaticano apre a benedizione delle coppie gay, 'ecco le regole'

Ilafferma che sono possibili "benedizioni di coppie in situazioni irregolari e di coppie dello stesso sesso, la cui forma non deve trovare alcuna fissazione rituale da parte delle autorità ...

Vaticano: sì a benedizione coppie gay, ma non è matrimonio TGCOM

Vaticano apre a benedizione delle coppie gay, 'ecco le regole' Agenzia ANSA

Vaticano Il Papa: «Sì alla benedizione delle coppie gay, ma...»

Per il Vaticano sono possibili «benedizioni di coppie in situazioni irregolari e di coppie dello stesso sesso, la cui forma non deve trovare alcuna fissazione rituale da parte delle autorità ecclesial ...

Vaticano: sì benedizione coppie gay, ma non è matrimonio

Lo afferma il Dicastero per la Dottrina della Fede, aprendo a una richiesta sulla quale c’era stata sempre una totale chiusura ...