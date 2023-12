Varsavia | l' incontro tra il capo del Mossad e il direttore della Cia

(Di lunedì 18 dicembre 2023)tra ildel, ilCia e il primo ministro del Qatar. I tre hanno discussopossibilità di rinnovare i negoziati con Hamas per il rilascio degli ostaggi israeliani a Gaza. A Tel Aviv, invece, il premier israeliano Netanyahu ha ricevuto il SegretarioDifesa statunitense Austin. Stasera il Consiglio di sicurezza dell'Onu torna a votare su una risoluzione per il cessate il fuoco presentata dagli Emirati Arabi. Il ministro degli Esteri Tajani propone un dispiegamento di forze militari dell'Onu a guida araba a Gaza una volta che Hamas sarà sconfitto.

