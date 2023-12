Vangelo di oggi 18 Dicembre 2023 | Mt 1 | 18-24 | Video commento

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi lunedì 18, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa «Dio con noi”. L'articolodi18: Mt 1,18-24proviene da La Luce di Maria.

Molte cose che reputiamo buio in realtà nascondono la luce

Uno di questi è raccontato proprio dall'evangelista Matteo nella pagina deldiquando come reazione alla notizia della gravidanza di Maria, Giuseppe reagisce in questo modo: 'Giuseppe, ...

La storia di Maria è anche la storia di Giuseppe. Non si può separare questa coppia senza la conseguenza di non capire fino ...

