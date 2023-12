Vaccino Covid | Pfizer contro tutti | Polonia | Ungheria e Texas Le virostar sono state retribuite per darci dei criminali no-vax ?

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Dopo lache si rifiuta di pagare le cifre esorbitanti richieste daper il continuo acquisto di vaccini, anche l’è in causa con la big pharma per lo stesso motivo. Una domanda per l’Italia – anch’essa sotto ricattoma silenziosa a riguardo (gli sgobboni italiani pagano

riparte l'allarmismo in vista del Natale . Complici ovviamente le virostar, anche quelle meno conosciute che in questo caso fanno parte di Simit, ... (ilgiornaleditalia)

L' Obbligo al vaccino anti- Covid 19? E' illegittimo. Lo ha stabilito il Giudice di pace dell' Aquila , che ha annulla to una multa ad un Aquila no di 50 ... (ilgiornaleditalia)

Covid, picco in arrivo: i consigli per un Natale sicuro

Cosa fare in caso di contagio 'Siamo ancora in tempo per somministrare le dosi booster delanti -disponibile nelle preparazioni aggiornate (Omicron XBB. 1,5), soprattutto utile come ...

Covid e vaccino, chi deve farlo e quando. Bassetti: “Solo antinfluenzale agli over 70 Come in moto con il casco ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Vaccino covid senza prenotazione lunedì 18 dicembre a piazzale Milano - piacenzasera.it piacenzasera.it

Covid, picco in arrivo: i consigli per un Natale sicuro

E' corsa ai tamponi anche fai-da-te, mentre aumentano i ricoveri in ospedale. L'esperto: "Con febbre e tosse, rinunciare a pranzi in famiglia, abbracci e scambi di auguri, soprattutto per tutelare le ...

Covid, i positivi fantasma esclusi dal tracciamento: i medici di base non possono più comunicare i dati

Aumentano i casi di Covid-19 ma sapere davvero quanti sono i nuovi infetti è difficile perché il tracciamento, seppur non più obbligatorio dalla fine della pandemia, ...