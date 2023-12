«Vacanze di Natale» | 40 anni dopo ed un ritratto attuale dell' Italia

Leggi su panorama

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Vizi, frivolezze, intrighi, mode. Ecco gli ingredienti che resero celebre una pellicola destinata ad incidere nell’immaginario collettivo con tanto di slogan e rituali che sembrano non aver perso lo smalto di quel tempo. E intanto Cortina celebra le riprese con una grande party all’Hotel De La Poste dal sapore nostalgico… E’ (stato) ilin vacanza. Jerry Calà, Christian De Sica, Claudio Amendola, Stefania Sandrelli, Karina Huff, Guido Nicheli, Riccardo Garrone, Mario Brega, Marilù Tolo, Antonellina Interlenghi, Moana Pozzi impersonano, da quarant’, lo spaccato di una nazione che alla soglia dei mai dimenticatiOttanta lascia un’impronta ben impressa sulle Tofane di Cortina D’Ampezzo. E così, tra una discesa in pista, un aperitivo in centro al grido di “sole, whisky e sei in ...