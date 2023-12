Vacanze di Natale 2023 | ecco 8 idee last minute da prenotare al volo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Il modo migliore per festeggiare ilè partire.che abbiamo pensato a 8per tutti i gusti in città europee e in alcuni dei più bei luoghi al mondo per chi non ha ancora deciso dove andare. Un indimenticabilea Merano Uno spettacolo di sfavilli e luccichii per un’atmosfera incantata: Villa Eden – The Private Retreat è pronto ad accogliere i suoi ospiti per trascorrere uno splendido, con il calore e l’ospitalità di sempre all’insegna del? benessere e della salute senza però rinunciare al piacere delle feste. Situata a Merano, in Alto Adige, Villa Eden propone un viaggio olistico tra i sapori inconfondibili per corpo, mente e anima dello chef stellato Marcello Corrado, e la magia delcon i suoi tradizionali mercatini a pochi passi dall’hotel. Una ...