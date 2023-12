Usa | scandalo sessuale nel Moms for Liberty | la leader delle mamme anti-gay accusata di menage a trois con marito e un' altra donna

Bridget Ziegler, fondatrice dell'organizzazione conservatrice Moms for Liberty, ha lasciato il consiglio scolastico della contea di Sarasota, ... (ilgiornale)

Si chiamano « mamme per la libertà» e negli Stati Uniti si battono contro un’istruzione pubblica aperta all’inclusione della comunità Lgbtqia+ e ... (open.online)

Scandalo a Sciences Po - il direttore paladino della lotta al sessismo accusato di violenze coniugali

La scuola delle élites parigine è nel caos: il direttore è in custodia cautelare per violenze coniugali sulla compagna (a sua volta in custodia ... (corriere)