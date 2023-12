Usa | arrestato ex giocatore Nba | è accusato di sequestro e omicidio di una 23enne

Leggi su seriea24

(Di lunedì 18 dicembre 2023) (Adnkronos) – Il 27enne cestista statunitense Chance Comanche è statoinsieme alla 19enne fidanzata Sakari Harnden con l’accusa didellaMarayna Rodgers, il cui corpo è stato ritrovato nel deserto del Nevada, in una zona chiamata Henderson. Rodgers, originaria di Washington, era in viaggio a Las Vegas e la sera del 5 dicembre aveva in programma di vedersi con Comanche e Harnden. Comanche è statodagli agenti dell’FBI venerdì nella contea di Sacramento, in California, ed è stato trattenuto senza cauzione. La fidanzata è stata arrestata mercoledì a Las Vegas con l’accusa di rapimento ed è stata detenuta dietro cauzione di 500.000 dollari, secondo i registri del carcere. Comanche,degli Stockton Kings della G-League dovrà presentarsi martedì in tribunale e ...