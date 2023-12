Leggi su iodonna

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Dalrelazioni, dal benessere mentale: le disuguaglianze sanitarie di genere, cioè il modo in cui lafemminile viene considerata e tutelata, hanno conseguenze profonde su ogni aspetto della. Lo spiega Sarah Graham, giornalista e autrice del libro Rebel Bodie. A guide to thegap revolution che ha realizzato il rapporto A World Without theGap, in collaborazione con il marchio di benessere intimo Intimina. Unopensato per «prendere atto del cambiamento necessario e agire concretamente per metterlo in pratica». ...