Unapproachable make up | cos’è il trucco di difesa delle donne nato su TikTok

(Di lunedì 18 dicembre 2023) L’up, tradotto letteralmente in “inavvicinabile”, è un trend estetico che sta spopolando su, dove migliaia di creator propongono tutorial diup fatto apposta per dissuadere i molestatori. In sostanza, unche serve per rendersi indesiderabili agli occhi di potenziali aggressori. L’up punta a rendere più spigoloso il volto di una ragazza, con un contouring accentuato, un eyeliner molto pesante, sopracciglia sottili e labbra molto scure. Il risultato è molto “grafico” ed esteticamente interessante, ma punta a rendere ragazze epiù aggressive, almeno nell’aspetto. @natsuphouse #uptransition #up #fypage ...

Che cos’è l’unapproachable make up Il nuovo trend beauty che allontana le attenzioni indesiderate alfemminile.com

Tendenze trucco autunno 2023: tutto sull'unapproachable make-up di TikTok Cosmopolitan

House Flipper 2 PC review: A strong foundation and good bones make for a successful sequel

House Flipper 2 is a home renovation simulator developed by Empyrean and published by Frozen District. The game is available on Steam at launch on December 14, 2023. If you're looking to jump into ...