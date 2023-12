Un posto al sole | trama 18 dicembre 2023 | Mariella e Guido preoccupati

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 18 dicembre 2023)saranno sempre piùper Speranza, come si evince dalladi Unaldi lunedì 18. I due coniugi, in particolare, si confronteranno sulla reazione della ragazza di fronte alla decisione di Samuel di troncare la loro relazione d'amore e si renderanno conto che la giovane Altieri non vuole prendere atto della verità. Piccirillo, di recente, ha capito di non poter più continuare a frequentare Micaela di nascosto e ha deciso di essere finalmente sincero con la sua fidanzata. Il giovane chef ha spiegato a Speranza di non poter più stare con lei, ma la ragazza ha subito invitato il suo amato a prendersi semplicemente una pausa di riflessione, dal momento che sono fatti l'uno per l'altra e che non ...