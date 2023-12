Un Posto al Sole | anticipazioni oggi | Cuori Infranti e Piani Malvagi nella Puntata del 18 Dicembre

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 18 dicembre 2023)frenetica trama di “Unal“, il 182023 sarà un episodio carico di emozioni forti e colpi di scena. I Giordano, interpretati da Marina e Roberto, dimostreranno una spietatezza senza precedenti, mentre nuovi drammi colpiranno i nostri amati personaggi. Prepariamoci a tuffarci nellee a vivere un’esperienza televisiva unica. Unal: Intrighi e DrammiSettimana dal 18 al 22Unal18, Marina e Roberto:Senza Pietà per Ida La famiglia Giordano si trova in Polonia per incontrare la ...