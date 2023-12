Un Posto al Sole | anticipazioni 18-22 dicembre 2023 | il piano di Roberto e Marina va avanti

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 18 dicembre 2023) UnalSi rinnova l’appuntamento con Unal. La soap è in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai3. E’ visibile in streaming in diretta e on demand in replica su RaiPlay.Unalda lunedì 18 a venerdì 22Alberto sempre più disperato Mentre Alberto appare sempre più disperato per la lontananza di Federico, Clara appare sempre più inquieta di fronte alle prospettive di vita che Eduardo le sta offrendo. Ildiprocede a gonfie vele mentre Ida, costretta con l’inganno a restare in Polonia, vivrà con dolore la separazione dal figlio. Diego, all’oscuro di tutto, aspetta con ansia il suo ...