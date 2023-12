Un pilota cinese per la Ferrari | ufficiale l’arrivo di Yifei Ye

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Il Mondiale di F1 è pronto a tornare in Cina il prossimo anno, nel frattempo laguarda proprio al mercato asiatico puntando su un. La casa del Cavallino ha infatti ufficializzatodiYe, che a partire dalla prossima stagione vestirà in rosso. Classe 2000, dunque appena ventitreenne, nelle ultime stagioni ha gareggiato a marchio Porsche. Si tratta del primonella storia della. Prime annate nelle monoposto per lui, tra Formula 4, Formula Renault, Formula 3, Euroformula Open, adesso è passato alle endurance, testandosi con le GT nelle Le Mans Series Europa e Asia. Arrivato anche il debutto nel FIA WEC. Il sogno però è la 24 ore di Le Mans, già corsa nelle ultime tre edizioni. Le sue parole: “Quando ...