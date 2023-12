Un diamante non è per sempre | dopo 22 mesi di guerra l’Ue blocca l’import dalla Russia Ecco come funziona il meccanismo per tracciare le pietre preziose

Leggi su open.online

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Pecunia non olet, dicevano i latini. E certo non hanno odore neppure i diamanti. Un colore però alcuni sì, per lo meno in senso politico. Quelli prodotti– dove avviene l’estrazione di circa un terzo del totale mondiale – per l’Ucraina non sono trasparenti, ma rossi del sangue delle sue migliaia di uomini uccisi nellascatenata da Vladimir Putin ormai 22fa. Tanti ne sono stati necessari, tuttavia, perché l’Unione europea rompesse gli indugi e decretasse la messa al bando anche di questi beni nell’ormai lunga lista di prodotti la cui importazione è vietata. Lungamente attesa, la decisione è arrivata oggi, con l’adozione del 12esimo pacchetto di sanzioni dall’inizio della. Un segnale forte a Putin, che nelle ultime settimane pare ringalluzzito dalle difficoltà ucraine ...