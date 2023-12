Un consiglio a Santa Chiara Ferragni | patrona del pandoro

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Lo ammetto: i Ferragnez non mi sono mai piaciuti. O meglio, rettifico:non mi è mai piaciuta. Il marito, tale Federico Leonardo Lucia in arte Fedez (sebbene stento ancora a comprendere dove stia esattamente l’arte), non lo contemplo neppure, data la sua manifesta insignificanza dentro e fuori la coppia. Chi domina in questo caso è la bella moglie, in barba al patriarcato e alla presunta (mai come in questo caso) superiorità del genere maschile. Il Lucia rappresenta in realtà l’emblema dell’uomo occidentale moderno: depotenziato e completamente prono al ruolo dominante esercitato dalla donna. In una sola parola: subalterno. Lo si evince dal nome stesso, Ferragnez, da cui traspare tutta la preponderanza dellasul quasi inesistente consorte, e lo si intende ancor di più dai comportamenti e dalle ...