Un altro colpo alla libertà d’informazione | tenere segreti gli ordini di arresto è un pericolo

(Di lunedì 18 dicembre 2023) L’emendamento presentato da Enrico Costa e verosimilmente affidatocoscienza dei parlamentari che potrebbero votarlo a scrutinio segreto domani, rappresenta unper la democrazia, ma anche per gli amici del presentatore. L’emendamentoLegge di delegazione europea se approvato vieterà la pubblicazione delle Ordinanze di Custodia Cautelare emesse da un gip su richiesta di una Procura. Questo divieto si iscriverebbe nel solco di quanto fin qui fatto per sostanziare il principio costituzionale della presunzione di innocenza, combattendo la “gogna mediatica”, l’anticipazione per via giornalistica del giudizio penale, che tante vite innocenti ha travolto in Italia. L’argomento è purtroppo fondato perché spesso il “grilletto” è stato tirato in maniera irresponsabile, spietata e strumentale, adoperando in maniera impropria ...