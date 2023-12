Un abbraccio ai propri cari vale più di un ritardo o di una telefonata | c’è troppo rosso sull’asfalto sannita

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn poche settimane sono andate via tante persone per incidenti sulle strade sannite e la cause possono essere tante. La velocità, il manto stradale, la distrazione, l’assenza di segnaletica o la mancata sostituzione di quella esistente che è stata tolta. Insomma, che sia la tangenziale, la Telesina o la Fondovalle, oppure la Fortorina, provinciali, statali o cittadine, non conta: sulle strade sannite è diventatofacile perdere la vita. Weekend funestati da tristi notizie, bollettini che parlano di uomini o donne, adulti o giovani che interrompono la loro corso esistenziale lungo una strada, un tratto che dovrebbe riportarli al sicuro e che, molte volte, diventa l’ultima cosa che vedono prima di schianti. A qualcuno va bene e se ne esce con una grande paura, ad altri, troppi, no. Una lingua d’asfalto che si sta colorando tragicamente ...