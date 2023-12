Ultime Notizie Roma del 18-12-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 dicembre 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione avrà 2024 in primo piano Salve le pensioni di vecchiaia dei medici con penalizzazioni Light per le anticipate Salve grazie ad una rimodulazione anche le risorse per il ponte Stretto di Messina al termine di una maratona notturna di oltre 5 ore dalle 1 alle 6 di mattina la commissione bilancio alterata terminato l’esame degli emendamenti alla manovra provando prima le proposte di modifica dell’opposizione e poi quelle di governo e relatori sui temi della discordia questa mattina la commissione bilancio al Senato ha conferito il mandato e relatori a riferire in aula a Palazzo Madama dove i provvedimenti atteso mercoledì il voto di fiducia previsto venerdì 22 dicembre il di viale passerà poi alla camera per un rapido esame terminare l’iter di approvazione ...