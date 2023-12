Ultime Notizie Roma del 18-12-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 dicembre 2023)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno nuovamente gli esseri in apertura sala 110 il bilancio dei palestinesi uccisi nelle24 ore nella striscia di Gaza nella notte è stato montato un campo profughi 25 morti tra cui una giornalista di una radio è successo nella parte centrale della striscia colpito un ospedale fonti palestinesi scrivono una bambina è rimasta uccisa ieri altri 110 vittime ha già ma lì attaccata una petroliera Largo dello Yemen questa sera lo non poteva in votazione la risoluzione per il cessate il fuoco necessaria a far rientrare a casa gli aiuti umanitari e la bozza del documento la cessazione urgente e sostenibile delle attività per consentire Un accesso unitario sicuro e senza ostacoli la Casa Bianca Continua a sostenere che non c’è stato un poco ...