Ultime Notizie Roma del 18-12-2023 ore 15 | 10

(Di lunedì 18 dicembre 2023)dailynews radiogiornale lunedì 18 dicembre Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Vigno 310 il bilancio dei palestinesi uccisi nelle24 ore nella striscia di Gaza nella notte è stato bombardato un campo profughi 25 morti tra cui una giornalista di una radio è successo nella parte centrale striscia colpito un ospedale fonti palestinesi scrivono una bambina è rimasta uccisa ieri altri 110 vittime ha già Valli attaccata una petroliera Largo dello Yemen questa sera l’ho non li porterà in votazione la risoluzione per festa del Fuoco necessari a far entrare a Gaza gli aiuti umanitari e lo porto nel documento la cessazione urgente e sostenibile delle attività per consentire Un accesso unitario sicuro e senza ostacoli la Casa Bianca Continua a sostenere che non ci sono in poco potrebbe invece amassi ministro tajani scrive sostegno ...