Ultime Notizie Roma del 18-12-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 dicembre 2023)dailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto da Francesco Vitale è morto a Parigi questa notte all’età di ottant’anni filosofo e docente Toni Negri storico leader di autonomia operaia Durante gli anni di piombo l’annuncio della scomparsa riportato da alcuni media della moglie giù di Tre vele è stato confermato da Oreste scalzone e l’idea di poter dai e punto di riferimento nella capitale francese dei fuoriusciti italiani di quegli anni a darne la notizia è che la figlia ma con un post su Instagram accompagnato da una foto che la ritrae con il padre di bombardamenti da parte di Israele Sono in corso in tutta la striscia di Gaza compresa la città meridionale ricambio Nice Le Arene Nord dell’enclave lo riferisco secondo quanto riportato da the Times of Israel alcuni media palestinesi I soldati dello stato ebraico hanno ucciso per un tragico errore 3 ostaggi durante i ...