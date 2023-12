Ultime Notizie Roma del 18-12-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 dicembre 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio nell’intervento conclusivo di atreio il premier Giorgia Meloni ha sottolineato di con il centro-destra l’italiano moderno con la schiena dritta che va a testa alta con le scarpe piene di fango le mani pulite e ha rivendicato la cancello del reddito di cittadinanza lo rifarei mille volte sul superbonus invece costa quanto tutta la sanità il premier ha quindi ringraziato Silvio Berlusconi nel primo tre io in cui non c’è più ricordando che il centro-destra esiste da 30 anni non per un incidente della storia ma per una condivisione di valori Chiara Ferragni non viene nominata mai riferimento alla vicenda di pandori benefici che l’ha coinvolta sembra più evidente nel discorso del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni così Fedez Si è puntato addosso la telecamera dello ...