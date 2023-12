Ultime Notizie Roma del 18-12-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 dicembre 2023)dailynews radiogiornale lunedì 18 dicembre Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio almeno 25 persone sono morte in un bombardamento notturno dell’esercito italiano nei pressi del campo profughi di noi dei re nella striscia di Gaza lo riferisce al giardino ci tanto che operano nella zona Tolkien La Compagnia dell’Anello l’attacco a Chiara Ferragni a Roberto Saviano la professoressa colpita dai pallini la riforma del voto in condotta e Giovan Battista Cutolo l’Italia dove non ci saranno più zone Franche la lotta alla camorra e alla mafia e gli statali soprattutto gli Slime nel Partito Democratico della sinistra il volto più sincero batteria lo voglio che Giorgia dimostra sul palco di atreiu una meloni A tutto campo che scalda la platea In occasione della chiusura della kermesse di Fratelli d’Italia Castel Sant’Angelo nonostante qualche ...