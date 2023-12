Ultima Generazione | blocco in via Salaria in solidarietà con GKN

Leggi su italiasera

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Nella giornata di oggi, 18 dicembre, 13 cittadini aderenti alla campagna FONDO RIPARAZIONE, promossa da, hanno messo in atto un’azione di disobbedienza civile a Roma. il tutto è cominciato alle 9.15, lungo via, direzione centro all’imbocco con via Prati Fiscali. “#Insorgiamo con i lavoratori di GKN” e “Teniamoci le mani verso l’ora X”. Questo quanto scritto sugli striscioi srotolati mostrando anche i colori e i simboli della GKN di Firenze. Alle ore 9.35 sono intervenute le forze dell’ordine mettendo fine all’azione. Davide, dottorando in chimica di 27 anni, era presente in strada. “La mia vita quotidiana è incentrata sulla ricerca, oggi ho deciso di venire in strada e metterla da parte perché non c’è più tempo. Da poco è terminata la COP28 con un risultato insoddisfacente. Sono in strada perché chiedo al ...