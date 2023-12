UFC Corner #229

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Un saluto a tutti i lettori di Zona Wrestling da Giammarco Ibba che da Cagliari, ma col cuore alla T-Mobile Arena di Las Vegas, vi dà il benvenuto all’appuntamento numero 229 con UFC, oggi sui vostri schermi in occasione dell’ultimo evento in casa UFC del 2023, UFC 296: Edwards Vs Covington. Featherweight bout: #6 Josh Emmett Vs #10 Bryce “Thug Nasty” Mitchell L’opener della serata vede contrapposti il martello per eccellenza della divisione ed il sempre religiosamente pericoloso Bryce Mitchell; i due cominciano a studiarsi al centro dell’ottagono dove Bryce tiene il centro e, quando ci avviciniamo ai due minuti d’incontro, Emmett sgancia una bomba nucleare sul mento di Mitchell, spedito tra le braccia di Morfeo con l’Overhand destro di Josh, che lo lascia in preda alle convulsioni. Winner: Josh Emmett (KO: 1:57 – RD1). Lightweight bout: Paddy ...

