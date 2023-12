Ue | Orlando | ' Mes? Fari puntati su patto stabilità | Meloni rischia fallimento'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Penso che dobbiamo concentrare la nostra iniziativa sulla Legge di Bilancio, sulle questioni della sanità e delle pensioni, a partire da quella del comparto della sanità che è rimasta non risolta al Senato, contrariamente a quanto veniva detto. Non credo che si debbano tenere i riflettorisule penso, invece, che bisogna spostare l'attenzione sul fatto che la manovra sulnon stia producendo effetti sulla riforma deldiche, spiegato agli italiani, significa che se non vai in una certa direzione si torna all'austerità e al rigore. Significa ildella". Così, a quanto si apprende, il deputato ed ex Ministro del Lavoro Andreanel suo intervento all'assemblea del gruppo Pd ...