Ue | Mattarella | tensioni Balcani campanello d' allarme | procedere a integrazione' **

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "A vent'anni dalla Dichiarazione di Salonicco, è fondamentaleall'deioccidentali, a partire da quei Paesi che hanno da tempo avviato un percorso di riforme per entrare a far parte della famiglia europea. Leneisuonano comed'sull'attenzione da rivolgere ai popoli di questa regione. È di positivo rilievo che il Consiglio europeo abbia contemplato la possibilità di avvio dei negoziati per la Bosnia Erzegovina". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo all'inaugurazione della sedicesima Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d'Italia.