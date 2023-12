Ue | Mattarella | ' concludere con pazienza negoziati per Patto stabilità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Come ogni costruzione umana, l'Unione europea non è perfetta: è un cantiere permanente, da puntellare quotidianamente con il lavoro di tutti, unendo, insieme, resilienza, ferma chiarezza e, come necessario per la conclusione deiin atto per ildie crescita". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo all'inaugurazione della sedicesima Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d'Italia.