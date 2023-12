Ucraina | Zelensky sempre più solo E i sondaggi premiano il capo dell’esercito Zaluzhny

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Kiev, 18 dicembre 2023 – E’ calata di oltre il 20%, in un anno, la fiducia nel presidente ucraino Volodymyr. Lo rivela uno condotto dall’Istituto internazionale di sociologia di Kiev e pubblicato oggi. Nel dicembre dello scorso anno, infatti, l’84 per cento degli ucraini aveva fiducia nel loro presidente, mentre quest’anno la percentuale è scesa del 62 per cento. La stragrande maggioranza degli intervistati, il 96 per cento, ha invece dichiarato di avere fiducia nei militari confermando la cifra di dicembre 2022. Inoltre l’88 per cento degli interpellati ha dichiarato di fidarsi delucraino, generale Valery, che non era stato incluso nelle precedenti edizioni delo sulla fiducia del Kiis. Le critiche di. ...