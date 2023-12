Ucraina | Kiev | ' 1 090 soldati russi morti nell' ultimo giorno'

Ucraina : Kiev - 'forze russe bombardano Sumy - 1 morto' Kiev, 17 dic. (Adnkronos) - Una donna è rimasta uccisa nella sua casa a causa di un bombardamento delle forze russe nell'oblast di Sumy. Lo ha ... (liberoquotidiano)

Ucraina : Kiev - '346.070 soldati russi uccisi da inizio guerra' Kiev, 17 dic. (Adnkronos) - La russia ha perso 346.070 soldati in Ucraina dall'inizio della guerra, il 24 febbraio 2022. Lo ha riferito lo Stato ... (liberoquotidiano)