Ucraina | guerra in stallo e spionaggio | Zelensky e le tensioni

Episodio curioso quanto avvenuto Domenica in occasione della finale del torneo di Tennis . Scelta legata alla guerra in Ucraina A Bourg-de-Peage, ... (rompipallone)

Le notizie sulla guerra in Ucraina di domenica 17 dicembre, in diretta. Kiev: «Nella notte abbattuti 20 droni e un Missile » (corriere)

Controffensiva Ucraina - il flop di Kiev e i raid missilistici di notte : come sta andando la guerra (e le colpe degli Stati Uniti)

Per Kiev il conflitto in Ucraina non sta andando come sperato. In un'analisi della Cnn viene spiegato che sul punto le notizie che vengono fatte ... (ilmessaggero)