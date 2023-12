Ucraina | fiducia in Zelensky scende al 62%

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Ladegli ucraini nel presidente Volodymyrj è diminuita nell'ultimo anno di oltre venti punti percentuali, ma la stragrande maggioranza degli ucraini hanell'esercito e nel suo comandante in capo Valerii Zaluzhnyi, secondo un sondaggio dell'Istituto internazionale di sociologia di Kyiv di cui dà notizia il Kiev Independent-Lainj è scesa al 62%, rispetto all`84% di dicembre 2022. Allo stesso tempo, la percentuale di coloro che hanno dichiarato di non fidarsi dij è aumentata dal 5% di dicembre 2022 al 18% nel sondaggio più recente. Lanel governo civile ucraino nel suo complesso è scesa al 26%, in calo rispetto al 52% registrato l'anno precedente. La stragrande maggioranza (96%) degli intervistati ha però ...

Spalletti ha confermato la sua fiducia in Frattesi , schierandolo titolare e lasciandolo in campo per tutta la sfida con l’Ucraina . Col compito, come ... (inter-news)

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Il generale Zaluzhny critica di nuovo Zelensky. Navalny assente dall'udienza dove era atteso. L'Ue ...

...28 L'Ue adotta 12esimo pacchetto di sanzioni: stop all'import di diamanti dalla Russia 16:12, camionisti polacchi bloccano di nuovo i tir al confine 13:28 Il sondaggio ucraino: "La...

Kiev: I russi hanno droni in abbondanza per colpirci ogni giorno. LIVE Sky Tg24

Ucraina: il livello di fiducia verso Zelensky cala del 22 per cento nell'ultimo anno Agenzia Nova

leggi le altre "Poesì"

Russia, Ucraina, Hamas, Israele, Cina, Usa: abbiamo un mondo in crisi. Questo emerge in maniera più eclatante ma è noto come i conflitti sono molto più numerosi e la via dello scontro prevale come ...

Anno record per Fondazione Telethon «Nel 2023 raccolti oltre 60 milioni di euro per sostenere la ricerca»

Il presidente Luca Cordero di Montezemolo: «Continueremo su questa strada, convinti che donare alla ricerca scientifica sia il modo migliore per costruire un futuro sostenibile per il nostro Paese» ...