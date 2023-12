(Di lunedì 18 dicembre 2023) Montello. Vittorio, magazziniere di 50di Montello, è statoa 14per l’omicidio di Walter Monguzzi, speronato il 30 ottobre 2022 mentre era in sella alla sua moto Bmw e morto dopo essere stato travolto da un’auto che sopraggiungeva sulla corsia opposta. Il tutto per una banalead un. Il pubblico ministero Letizia Aloisio aveva chiesto una condanna a 24per omicidio volontario aggravato dai futili motivi, i difensori dell’imputato avevano invocato la legittima difesa o l’eccesso colposo di legittima difesa, chiedendo che il reato venisse riqualificato in omicidio preterintenzionale. Ad innescare la tragedia fu lo speronamento della moto di Monguzzi da parte della Panda di, dovuto ad un diverbio ...

Hamas: 110 morti negli ultimi raid su Gaza

... Antonio Tajani, ha espresso la speranza che le Nazioni Unite possano approvare un documentoun ... L'IDF ha anche annunciato la morte di un altro soldato, Lidor Yosef Karavani (23 anni),in ...

Stefano Dal Corso, il testimone: 'Ucciso per avere assistito a un rapporto sessuale' TGLA7

Ucciso per una lite al semaforo, Belotti condannato a 14 anni BergamoNews.it

Chi era Toro Seduto, il "bufalo" che si sedeva per vegliare sulla mandria

Custer rimane ucciso, Toro Seduto (che non ha partecipato che alle prime fasi della battaglia, per lasciare il posto ai più giovani in cerca di gloria) sarà perseguitato al punto da dover fuggire in ...

Ostaggi uccisi per errore da Israele, le immagini dell’sos scritto sulle lenzuola con avanzi di cibo

L’esercito israeliano ha pubblicato le immagini della richiesta di aiuto lanciata dai 3 giovani ostaggi uccisi “per errore” ...